“Sì, ho lanciato il bambino dalla finestra, è un periodo stressante per me”, ha detto la babysitter (Di venerdì 3 giugno 2022) E’ arrivata la confessione di Monica Santi, la babysitter modenese che, qualche giorno fa, ha lanciato dalla finestra il bimbo che accudiva. Sembra impossibile eppure esistono adulti che, volontariamente, fanno del male a esseri innocenti come i neonati. Qualche tempo fa un papà ha lanciato dalla finestra i suoi due bambini per accontentare la nuova fidanzata gelosa dei figli. Pochi giorni fa la stessa sorte è toccata al piccolo Tommaso, un bimbo di 13 mesi. ANSA /ELISABETTA BARACCHIA lanciarlo dalla finestra è stata la sua babysitter, la 32enne di Carpi – Modena – Monica Santi. Dopo giorni di silenzio e stato confusionale, la donna ha confessato ammettendo di aver commesso quel gesto tremendo in ... Leggi su formatonews (Di venerdì 3 giugno 2022) E’ arrivata la confessione di Monica Santi, lamodenese che, qualche giorno fa, hail bimbo che accudiva. Sembra impossibile eppure esistono adulti che, volontariamente, fanno del male a esseri innocenti come i neonati. Qualche tempo fa un papà hai suoi due bambini per accontentare la nuova fidanzata gelosa dei figli. Pochi giorni fa la stessa sorte è toccata al piccolo Tommaso, un bimbo di 13 mesi. ANSA /ELISABETTA BARACCHIA lanciarloè stata la sua, la 32enne di Carpi – Modena – Monica Santi. Dopo giorni di silenzio e stato confusionale, la donna ha confessato ammettendo di aver commesso quel gesto tremendo in ...

Advertising

JTethanos : @theres52ways C’è una ragazza di Carpi che ha lanciato un bambino di 14 mesi dalla finestra mentre faceva babysitti… - siciliafeed : 'Sì, ho lanciato il neonato dal balcone: ero stressata'. Arriva la confessione shock della babysitter modenese - I… - IANMILIN : Soliera, confessa la babysitter del bambino caduto - Profilo3Marco : RT @vitaindiretta: Modena, la baby sitter confessa in lacrime: 'Ho lanciato io il bambino dalla finestra, ero in catalessi' #LaVitaInDirett… - LisaS_1981 : 'Ho preso il bambino e l'ho lanciato dalla finestra. Non so perché l'ho fatto, ho avuto un malore, una sorta di cat… -