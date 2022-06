Si cerca il marito di Jessica Lesto, la 32enne trovata morta sepolta vicino alla Dora Baltea ad Aosta (Di venerdì 3 giugno 2022) Appartiene a Jessica Lesto, 32enne di Aosta, il cadavere trovato due giorni fa sulla riva della Dora Baltea sepolto in una buca e coperto da fango e foglie. La Procura ha immediatamente aperto un fascicolo di indagine per omicidio e si è messa sulle tracce del marito della donna, un uomo che mancherebbe dalla Valle d’Aosta dai primi di maggio. Fonti investigative riferiscono che il legame tra loro fosse molto agitato, al punto da sfociare in una violenta lite – circa un anno fa – proprio davanti alla stazione di Aosta. Tra gli episodi della vita della vittima passati in rassegna dagli inquirenti c’è un’aggressione con una bottiglia di vetro da lei subita nell’agosto del 2021: i vicini di casa ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Appartiene adi, il cadavere trovato due giorni fa sulla riva dellasepolto in una buca e coperto da fango e foglie. La Procura ha immediatamente aperto un fascicolo di indagine per omicidio e si è messa sulle tracce deldella donna, un uomo che mancherebbe dValle d’dai primi di maggio. Fonti investigative riferiscono che il legame tra loro fosse molto agitato, al punto da sfociare in una violenta lite – circa un anno fa – proprio davantistazione di. Tra gli episodi della vita della vittima passati in rassegna dagli inquirenti c’è un’aggressione con una bottiglia di vetro da lei subita nell’agosto del 2021: i vicini di casa ...

