Si avvicinano i sondaggi WhatsApp, pronta la scheda per analisi risultati (Di venerdì 3 giugno 2022) I sondaggi WhatsApp non sono poi così lontani se oggi 3 giugno riusciamo ad aggiungere un nuovo tassello alla funzione in beta da svariati mesi. Dopo aver confermato che, nella creazione di una piccola indagine in app sarà possibile proporre fino ad un massimo di 12 risposte agli intervistati, esaminiamo la scheda che mostrerà i risultati della ricerca eseguita. Nell’immagine di apertura articolo, scovata dall’instancabile WABetaInfo direttamente nella versione WhatsApp Beta per iOS siglata come la 2.22.12.73, possiamo scovare importante informazioni proprio sui sondaggi. Lo scopo di questi ultimi è senz’altro quello di raccogliere informazioni su preferenze di qualsiasi tipo nelle chat di gruppo: su un viaggio da fare, su un regalo da donare ad un amico, più semplicemente su cosa ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 3 giugno 2022) Inon sono poi così lontani se oggi 3 giugno riusciamo ad aggiungere un nuovo tassello alla funzione in beta da svariati mesi. Dopo aver confermato che, nella creazione di una piccola indagine in app sarà possibile proporre fino ad un massimo di 12 risposte agli intervistati, esaminiamo lache mostrerà idella ricerca eseguita. Nell’immagine di apertura articolo, scovata dall’instancabile WABetaInfo direttamente nella versioneBeta per iOS siglata come la 2.22.12.73, possiamo scovare importante informazioni proprio sui. Lo scopo di questi ultimi è senz’altro quello di raccogliere informazioni su preferenze di qualsiasi tipo nelle chat di gruppo: su un viaggio da fare, su un regalo da donare ad un amico, più semplicemente su cosa ...

Advertising

wordweb81 : Si avvicinano i sondaggi #WhatsApp, pronta la scheda per analisi risultati - NewEconomy17 : 2 anni fa erano assolutamente sicure, ora che si avvicinano le Mid Term USA ???? e Biden è a terra nei sondaggi... C… - SorryNs : RT @Fabio48916958: Si avvicinano le elezioni, la meloni sale nei sondaggi, e come d'incanto la strage di capaci diventa di matrice fascista… - sciantokescia : RT @Fabio48916958: Si avvicinano le elezioni, la meloni sale nei sondaggi, e come d'incanto la strage di capaci diventa di matrice fascista… - Nicola23453287 : RT @Fabio48916958: Si avvicinano le elezioni, la meloni sale nei sondaggi, e come d'incanto la strage di capaci diventa di matrice fascista… -