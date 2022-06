Shalom Women’s soccer Cup | domani la giornata conclusiva

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPietrelcina (Bn). Salernitana e Independent Marano sono le squadre finaliste dello “Toner Italia Cup 2022”, evento di apertura della 37esima edizione del Trofeo. Ladi questa attesissima kermesse dedicata al “pianeta rosa” del calcio è in programma, sabato 4 giugno, sempre allo stadio comunale pietrelcinese “Lino Mastronardi”. La finale è in calendario alle 18.45, dopo la “finalina” per il terzo posto fra Caserta Calcio Femminile e Star Games Benevento, prevista per le 16.45. In particolare evidenza nel torneo, lo slogan a forte impatto sociale contro la violenza di genere: “Un calcio contro la violenza sulle donne”. Nella prima semifinale, la Salernitana ha superato ai tiri di rigore la ...