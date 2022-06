Shakira e Piquè, nuove indiscrezioni sul tradimento: l'identikit della donna. Non è la mamma di Gavi (Di venerdì 3 giugno 2022) In Spagna non si parla di altro. I gossip sulla crisi tra Shakira e Piquè non si fermano ed escono nuove indiscrezioni sul presunto tradimento del difensore del Barcellona alla storica... Leggi su leggo (Di venerdì 3 giugno 2022) In Spagna non si parla di altro. I gossip sulla crisi tranon si fermano ed esconosul presuntodel difensore del Barcellona alla storica...

Advertising

repubblica : Piqué-Shakira, è finita: lui l'ha tradita con una ventenne e lei l'ha scoperto - kettjbrown : RT @PettirossoHood: No vi prego Dio Anubi, prima quei due clown psicopatici tossici di Johnny Depp e Amber Heard, adesso un’altra querelle… - itsmedomy_ : in che senso scopro solo ora che piqué ha tradito shakira con la madre di gavi???? io sono scioccata - infoitcultura : Shakira lascia Piqué dopo 12 anni: svelato con chi l’ha tradita - emonamkoo : gli uomini sn tutti da buttare nella spazzatura se pique calciopalla cesso ha tradito la bona per eccellenza di sha… -