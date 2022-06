Sfregiate con l’acido, avvocato indagata: “Faremo ricorso” (Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Annuncia il ricorso al Tribunale del Riesame l’avvocato Bernardo Scarfò, legale della 19enne accusata di avere provocato delle ustioni con l’acido a due sue nipoti di 17 e 23 anni al culmine di un’aggressione scattata nel quartiere Sanità di Napoli, all’una di lunedì scorso, 30 maggio. Il gip di Napoli Saverio Vertuccio nel pomeriggio non ha convalidato (a differenza di quanto si era appreso in un primo momento) il decreto di fermo emesso dalla procura, per insussistenza del pericolo di fuga, ma ha emesso nei confronti dell’indagata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Nell’ordinanza gli inquirenti ricostruiscono la vicenda partendo dalla genesi, una diatriba risalente a circa tre anni fa che ha diviso la famiglia e che ha esacerbato gli animi in maniera irreparabile. Da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Annuncia ilal Tribunale del Riesame l’Bernardo Scarfò, legale della 19enne accusata di avere provocato delle ustioni cona due sue nipoti di 17 e 23 anni al culmine di un’aggressione scattata nel quartiere Sanità di Napoli, all’una di lunedì scorso, 30 maggio. Il gip di Napoli Saverio Vertuccio nel pomeriggio non ha convalidato (a differenza di quanto si era appreso in un primo momento) il decreto di fermo emesso dalla procura, per insussistenza del pericolo di fuga, ma ha emesso nei confronti dell’un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Nell’ordinanza gli inquirenti ricostruiscono la vicenda partendo dalla genesi, una diatriba risalente a circa tre anni fa che ha diviso la famiglia e che ha esacerbato gli animi in maniera irreparabile. Da ...

