Advertising

serieAnews_com : ?? #SerieA, registrato un calo importante negli ascolti: per la prossima stagione tutto può di nuovo cambiare #TIM… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Serie A, calo d’ascolti del 30%. TIM pensa di lasciare DAZN, mentre Sky e Amazon… - Mediagol : Serie A, calo d’ascolti del 30%. TIM pensa di lasciare DAZN, mentre Sky e Amazon… - Prima_Vera56 : @MarcelloMoscat9 @Matthew20499221 @VoxClamantis5 @resistenzaorw fine del secolo ad un drastico calo della popolazio… - NapoliFCNews : Serie A, nel 2021/22 ascolti tv in calo del 30%, le squadre più penalizzate sono Napoli, Juve e Roma #SSCN… -

Fortune Italia

...cercando di smorzare la domanda e limitare le assunzioni quando abbiamo bisogno di vedere una... Il Dow Jones continua la seduta con undello 0,69%; sulla stessa linea, l' S&P - 500 perde l'1,...... il Congresso Usa vara il Brady Bill , la legge che introduce unadi controlli preventivi su ... Dopo la legge c'è stato un inizialedelle vittime, poi una successiva inversione di tendenza ( ... Il momento delicato di Dazn, tra Tim e calo di pubblico • Fortune Italia Nonostante quello passato sia stato uno dei campionati di Serie A più avvincenti, con lo scudetto in bilico fino all'ultima giornata così come l'ultimo posto disponibile per la zona salvezza, c'è ...Una stagione da incorniciare per Brunori a Palermo. Indipendentemente dal risultato della finale playoff, per lui l’anno prossimo sarà Serie B Solo altre due partite separano il Palermo dalla ...