Serena Bortone commossa: «Si chiude una stagione magnifica e faticosa. Con Oggi è un Altro Giorno, abbiamo cercato di illuminare l’Italia del Valore» – Video (Di venerdì 3 giugno 2022) Oggi è un Altro Giorno - Serena Bortone Oggi è un Altro Giorno ma il senso del discorso di chiusura di Serena Bortone di anno in anno resta sempre lo stesso, perché la soddisfazione c’è e vuole esprimerla tutta: il suo programma, diventato una certezza del primo pomeriggio di Rai 1, è stato una scommessa. Vinta e sulla quale in pochi avrebbero puntato nel 2020, come ha sottolineato stavolta. “Oggi si chiude una stagione magnifica e faticosa. Quando abbiamo cominciato due anni fa in pochi credevano in questo programma, ma ci credeva il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, che ringrazio ancora una volta per aver ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 3 giugno 2022)è unè unma il senso del discorso di chiusura didi anno in anno resta sempre lo stesso, perché la soddisfazione c’è e vuole esprimerla tutta: il suo programma, diventato una certezza del primo pomeriggio di Rai 1, è stato una scommessa. Vinta e sulla quale in pochi avrebbero puntato nel 2020, come ha sottolineato stavolta. “siuna. Quandocominciato due anni fa in pochi credevano in questo programma, ma ci credeva il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, che ringrazio ancora una volta per aver ...

Advertising

Blowjoint : Serena Bortone - David Letterman: pari. - novasocialnews : Serena Bortone e Alberto Matano in lacrime su Rai1 per il finale di stagione - VELOSPORT1960 : (Adnkronos) - Lei: 'Due anni fa in pochi credevano in questo programma'. Lui ringrazia il pubblico per il sostegno… - RaffaellaPivato : Serena Bortone e Alberto Matano in lacrime su Rai1 per il finale di stagione - ParliamoDiNews : Serena Bortone, ecco come si è presentata al compleanno di Romina Carrisi - -