Sentenza del Tar sulle spiagge di Ostia, il M5S: "I balneari ringraziano e Falconi gioisce" (Di venerdì 3 giugno 2022) Ostia – "Siamo sempre stati dalla parte della legalità e la libera concorrenza soprattutto sulla gestione delle spiagge del litorale romano. Ricordiamo bene quando il PD e le altre forze politiche ci hanno impedito di approvare il parere sul Pua capitolino occupando per quattro consigli consecutivi l'aula sotto la nostra amministrazione. E Falconi dovrebbe ricordare bene il nostro primo atto di novembre 2021 con il quale chiedevamo di sollecitare la discussione in Assemblea capitolina del Pua e indire gare europee e che invece l'attuale maggioranza, per quattro mesi ci ha impedito di portare in aula". Lo dichiarano i consiglieri M5S del municipio Roma X Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti, rispondendo alle dichiarazioni di Falconi (leggi qui) e precisando: "Dopo mesi di attesa lo hanno bocciato e siamo ...

