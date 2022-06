Sei sorelle anticipazioni 6-10 giugno | cosa succederà

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 3 giugno 2022) Ha fatto il suo debutto questa settimana la nuova soap spagnola che accompagnerà il pubblico di Rai 1 per tutta l’estate. Stiamo parlando di Seiche al momento, non ha brillato molto per ascolti ma si difende bene, nonostante tutto. I veri dati però si vedranno a partire dal 6, quando in onda su Canale 5 non ci sarà più Uomini e Donne e Sei, si scontrerà con la nuova soap della rete Un altro domani e poi con il day time dell’Isola dei famisi e Brave and The Beautiful. Insomma, la prova del nove, per capire che genere di ascolti la soap porterà a casa, arriverà la prossima settimana. Ed è proprio di quello che vedremo da lunedì 6che vi vogliamo parlare con lesettimanali che ci rivelano proprio tutto quello che accadrà alleSilva. Le ...