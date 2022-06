'Se muoio è stata mia moglie': il giorno dopo lo trovano morto a Torino, la vedova a processo per omicidio (Di venerdì 3 giugno 2022) 'Se domani mi trovano morto è stata mia moglie , chiama la polizia'. Un ultimo messaggio mandato la sera prima, un appello rivolto all'amante che vive lontano, nel Sud Italia, in Puglia. Un ultimo ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 giugno 2022) 'Se domani mimia, chiama la polizia'. Un ultimo messaggio mandato la sera prima, un appello rivolto all'amante che vive lontano, nel Sud Italia, in Puglia. Un ultimo ...

