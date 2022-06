Sbarchi | situazione fuori controllo La soluzione di Lamorgese | facciamo entrare più migranti

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 3 giugno 2022) Mentre proseguono senza sosta glia Lampedusa, dove nella notte sono arrivati altri 91, che si aggiungono ai 192 di ieri, Lucianaammette di non avere idea di quanti stranieri potrebbero arrivare clandestinamente nel nostro Paese da qui ai prossimi anni e per fare fronte alle migrazioni «mosse da fattori economici e climatici» propone la sua ricetta per arginare il fenomeno: allargare il decreto flussi. Ovvero prevedere un maggior afflusso di immigrati per i lavori stagionali. La risposta agli? Ampliare il decreto flussi «Il governo è al lavoro per varare il prossimo decreto flussi che dovrà tenere conto delle crescenti esigenze di vari comparti economici» ha detto il ministro dell’Interno in un’intervista a Repubblica. «Le migrazioni mosse da fattori economici e climatici – ha ...