Sarah Jessica Parker sul caso Kim Catrall: “Nessun ha mai parlato così di me” (Di venerdì 3 giugno 2022) In attesa della seconda stagione di And Just Like That... l'attrice di Carrie Bradshae è tornata a parlare di quella di Samantha Jones, assente nel reboot della serie tv. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di venerdì 3 giugno 2022) In attesa della seconda stagione di And Just Like That... l'attrice di Carrie Bradshae è tornata a parlare di quella di Samantha Jones, assente nel reboot della serie tv. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

DrApocalypse : Kathy Najimy di Hocus Pocus si mette in mezzo alla faida tra Sarah Jessica Parker e Kim Cattrall - IOdonna : Le dichiarazioni sull'assenza del personaggio di Samantha Jones nel reboot di 'Sex and the City' - AMarya86 : RT @comingsoonit: Dopo Kim Cattrall, anche Sarah Jessica Parker torna sulla questione che dal 2017 sta tormentando il franchise #SexAndTheC… - ParliamoDiNews : Sarah Jessica Parker dice tutta la verità sull’abbandono di 'Sex and the City' di Kim Cattrall - Serie Tv… - infoitinterno : Sarah Jessica Parker sul caso Kim Catrall: “Nessuno ha mai parlato così di me” -