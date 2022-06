Santa Marinella. Giochi per bambini e area dog: inaugurato il nuovo parco Saffi (Di venerdì 3 giugno 2022) Santa Marinella – inaugurato ufficialmente il 2 giugno alle 17 il “nuovo” parco Saffi. Uno spazio completamente riqualificato con strutture e Giochi in legno e un’area dedicato ai nostri amici a 4 zampe. Alla gioiosa cerimonia insieme al Sindaco Tidei e gli assessori Nardangeli e Minghella presenti moltissimi cittadini con tanti bimbi festanti, che hanno immediatamente collaudato i nuovi Giochi. “Un altro spazio verde restituito all’uso dei cittadini – ha commentato il Sindaco – con un dog park dove far divertire in totale sicurezza e nel rispetto degli utenti il proprio cane”. Tutti gli esponenti dell’amministrazione si sono complimentati con il sig, Addis per il bellissimo risultato ottenuto nel rispetto dell’ambiente e del verde. Il ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 giugno 2022)ufficialmente il 2 giugno alle 17 il “. Uno spazio completamente riqualificato con strutture ein legno e un’dedicato ai nostri amici a 4 zampe. Alla gioiosa cerimonia insieme al Sindaco Tidei e gli assessori Nardangeli e Minghella presenti moltissimi cittadini con tanti bimbi festanti, che hanno immediatamente collaudato i nuovi. “Un altro spazio verde restituito all’uso dei cittadini – ha commentato il Sindaco – con un dog park dove far divertire in totale sicurezza e nel rispetto degli utenti il proprio cane”. Tutti gli esponenti dell’amministrazione si sono complimentati con il sig, Addis per il bellissimo risultato ottenuto nel rispetto dell’ambiente e del verde. Il ...

