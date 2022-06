Samsung Galaxy Watch 5 Pro forse senza ghiera rotante (Di venerdì 3 giugno 2022) Sono trascorsi solamente pochi giorni dalle ultime indiscrezioni che aveva rivelato la rimozione della ghiera rotante anche dalla versione top dei futuri smartWatch a marchio Samsung, ossia il Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro. Nelle ultime ore è emerso un nuovo rumor, reso noto proprio dal colosso sudcoreano, in seguito ad un nuovo aggiornamento dell’app Samsung Health, che riguarda la beta dell’applicazione che arriva alla versione 6.22.0.069. Sebbene questa non abbia apportato nuove funzionalità o aggiornamenti del design, ha aggiunto il supporto ufficiale agli orologi intelligenti che non sono stati ancora presentati. Con questo nuovo aggiornamento è possibile individuare sia il Samsung Galaxy Watch ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 3 giugno 2022) Sono trascorsi solamente pochi giorni dalle ultime indiscrezioni che aveva rivelato la rimozione dellaanche dalla versione top dei futuri smarta marchio, ossia il5 e5 Pro. Nelle ultime ore è emerso un nuovo rumor, reso noto proprio dal colosso sudcoreano, in seguito ad un nuovo aggiornamento dell’appHealth, che riguarda la beta dell’applicazione che arriva alla versione 6.22.0.069. Sebbene questa non abbia apportato nuove funzionalità o aggiornamenti del design, ha aggiunto il supporto ufficiale agli orologi intelligenti che non sono stati ancora presentati. Con questo nuovo aggiornamento è possibile individuare sia il...

