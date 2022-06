Salmo, “BLOCCO 181 – ORIGINAL SOUNDTRACK” è il disco più venduto in Italia (Di venerdì 3 giugno 2022) “BLOCCO 181 – ORIGINAL SOUNDTRACK”, l’album collaborativo che vede alla direzione artistica Salmo, uscito il 27 maggio, è il disco più venduto in Italia, #1 nella classifica album FIMI/Gfk. Salmo, ”BLOCCO 181” scala le classifiche e diventa il disco più venduto L’album ha debuttato in posizione #6 nella Top Albums Debut Global Chart di Spotify della settimana 27-30 maggio. Il disco, disponibile anche in versione cd autografato standard oltre che in una speciale deluxe edition, è ispirato all’omonima nuova serie Sky ORIGINAL “BLOCCO 181”; di cui Salmo è supervisore e produttore musicale, produttore creativo e per la prima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 giugno 2022) “181 –”, l’album collaborativo che vede alla direzione artistica, uscito il 27 maggio, è ilpiùin, #1 nella classifica album FIMI/Gfk., ”181” scala le classifiche e diventa ilpiùL’album ha debuttato in posizione #6 nella Top Albums Debut Global Chart di Spotify della settimana 27-30 maggio. Il, disponibile anche in versione cd autografato standard oltre che in una speciale deluxe edition, è ispirato all’omonima nuova serie Sky181”; di cuiè supervisore e produttore musicale, produttore creativo e per la prima ...

Advertising

see_lallero : Salmo in vetta agli album più venduti in Italia con 'Blocco 181' (FIMI) - Vinylmofficial : BLOCCO 181 ?? Ormai è sulla bocca di tutti che Salmo in questo momento della sua vita abbia intrapreso la carriera… - SerieTvserie : Blocco 181: anticipazioni terza puntata e cast della nuova serie di Sky e Now con Salmo - tvblogit : Blocco 181: anticipazioni terza puntata e cast della nuova serie di Sky e Now con Salmo - giuliataroni : mi uccide salmo in “blocco 181” che ha sempre la stessa espressione, ma lo amo -