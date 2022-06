Advertising

CalcioNews24 : Tre nomi per sostituire #Sabatini alla #Salernitana ?? - LaCittaSalerno : +++ #SALERNITANA +++ Una corsa a tre per il nuovo ds LEGGI QUI --> - franonesiste : RT @ferlito_fabio: @Naples___ @pisto_gol @Gazzetta_it Zazzaroni aveva detto che se tre tra Salernitana Empoli Venezia e Spezia si salvavano… - ferlito_fabio : @Naples___ @pisto_gol @Gazzetta_it Zazzaroni aveva detto che se tre tra Salernitana Empoli Venezia e Spezia si salv… - CalcioNews24 : Tre club di Liga puntano #Cavani -

Calcio News 24

ASCOLTA Dopo la separazione con Sabatini, laè alla ricerca di un nuovo diesse:i nomi sul tavolo di Iervolino Dopo la separazione con Sabatini, laè alla ricerca di un nuovo diesse:i nomi sul tavolo di Iervolino.Questi i protagonisti della collezione di piastrelle di varia dimensione che l'azienda... Il progetto è il frutto dianni di intenso lavoro insieme al Museo Van Gogh per la condivisione ... Salernitana, tre nomi per il ruolo di diesse: le ultime L’addio di Sabatini alla Salernitana comporta una brusca frenata nelle trattative tra i campani e il Torino per Izzo, Verdi e Zaza ...La Salernitana è alla ricerca del nuovo direttore sportivo, con diversi nomi valutati dopo l'addio di Walter Sabatini ...