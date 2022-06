Salernitana-Sabatini, i retroscena dell'addio: lo scontro su Whatsapp e il 'caso Coulibaly' (Di venerdì 3 giugno 2022) Le ditta scorrono veloci sulla tastiera del cellulare, messaggi a raffica su Whatsapp senza mai trovare un punto d'incontro. Così... Leggi su calciomercato (Di venerdì 3 giugno 2022) Le ditta scorrono veloci sulla tastiera del cellulare, messaggi a raffica susenza mai trovare un punto d'incontro. Così...

Advertising

OfficialUSS1919 : ???? L’U.S. Salernitana 1919 e il D.S. Walter Sabatini rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la st… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO SALERNITANA, SI VA VERSO LA ROTTURA CON SABATINI Alla base di tutto divergenze col presidente… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO UFFICIALE LA SEPARAZIONE TRA SABATINI E LA SALERNITANA Lo rende noto il club con un comunicato… - ACMilanFan24 : RT @OfficialUSS1919: ???? L’U.S. Salernitana 1919 e il D.S. Walter Sabatini rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagi… - GiuliaLoglisci_ : RT @Sal_FuoriSede: ?? | Per il dopo Sabatini, diversi i nomi considerati. Secondo il Mattino i più papabili sarebbero : • Petrachi - nome s… -