Salernitana Nicola, avanti insieme: l'allenatore verso la permanenza (Di venerdì 3 giugno 2022) Nonostante la separazione con Sabatini, la Salernitana e Nicola sono intenzionati ad andare avanti insieme Giorni di fuoco in casa Salernitana. Dopo la salvezza e le varie conferme di diesse e allenatore, la separazione di ieri con Sabatini ha aperto scenari differenti sulla prossima stagione. Si è paventata l'ipotesi di un cambio in panchina, ma Nicola sembra intenzionato a proseguire con la Salernitana e rispettare il contratto appena firmato fino al 2024. Le parti si incontreranno per confermare le sensazioni. Lo riferisce Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

