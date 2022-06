Salernitana, lite Whatsapp tra Iervolino e Sabatini: Coulibaly la causa (Di venerdì 3 giugno 2022) Il divorzio tra la Salernitana e Sabatini sarebbe nata da una lite su Whatsapp per quanto riguarda una commissione per Coulibaly Il terremoto che si è scatenato ieri in casa Salernitana ha portato all’improvviso addio del d.s. Walter Sabatini. Ma perché si è arrivati a tanto? Secondo quanto riportato da La Città, il tutto sarebbe nato da una lite notturna su Whatsapp tra il dirigente e il presidente granata Iervolino. Il motivo riguarderebbe alcune commissioni da pagare all’agente di Lassana Coulibaly. E proprio in merito a questa pratica in uso nel calcio, che il patron della Salernitana è intenzionato a combattere, sarebbe arrivata la crepa che ha poi portato al divorzio. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Il divorzio tra lasarebbe nata da unasuper quanto riguarda una commissione perIl terremoto che si è scatenato ieri in casaha portato all’improvviso addio del d.s. Walter. Ma perché si è arrivati a tanto? Secondo quanto riportato da La Città, il tutto sarebbe nato da unanotturna sutra il dirigente e il presidente granata. Il motivo riguarderebbe alcune commissioni da pagare all’agente di Lassana. E proprio in merito a questa pratica in uso nel calcio, che il patron dellaè intenzionato a combattere, sarebbe arrivata la crepa che ha poi portato al divorzio. ...

