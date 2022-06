Salernitana, il nome in pole per il nuovo direttore sportivo e l’eventuale sostituto di Nicola (Di venerdì 3 giugno 2022) Un fulmine a ciel sereno in casa Salernitana. La squadra è reduce da una vera e propria impresa, è stata raggiunta la salvezza nonostante una prima parte di stagione quasi drammatica. Nel girone di ritorno la squadra di Davide Nicola è stata protagonista di un rendimento da Europa e la festa è scoppiata al termine della sconfitta contro l’Udinese, all’ultima giornata di campionato. La dirigenza era già in contatto per costruire la squadra della prossima stagione, poi è scoppiato il caso Walter Sabatini. E’ ufficiale il divorzio con il direttore sportivo. Il motivo? Divergenze sui costi per l’intermediazione degli agenti nella compravendita di alcuni calciatori. E’ già partita la caccia al sostituto, il nome in pole è quello di Gianluca Petrachi, ex Torino. E’ incerta ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) Un fulmine a ciel sereno in casa. La squadra è reduce da una vera e propria impresa, è stata raggiunta la salvezza nonostante una prima parte di stagione quasi drammatica. Nel girone di ritorno la squadra di Davideè stata protagonista di un rendimento da Europa e la festa è scoppiata al termine della sconfitta contro l’Udinese, all’ultima giornata di campionato. La dirigenza era già in contatto per costruire la squadra della prossima stagione, poi è scoppiato il caso Walter Sabatini. E’ ufficiale il divorzio con il. Il motivo? Divergenze sui costi per l’intermediazione degli agenti nella compravendita di alcuni calciatori. E’ già partita la caccia al, ilinè quello di Gianluca Petrachi, ex Torino. E’ incerta ...

