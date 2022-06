Salario minimo, in Italia la legge resta una grande incompiuta mentre la Germania aumenta la soglia di base a 12 euro l’ora (Di venerdì 3 giugno 2022) Il governo Draghi tentenna, i sindacati lo attaccano, la maggioranza è spaccata: in Italia la legge sul Salario minimo appare ancora un miraggio. Si parla di aumentare gli stipendi nell’unico Paese sviluppato che dal 1990 ad oggi ha visto il Salario annuo medio diminuire. Eppure la discussione resta sempre allo stadio iniziale: mentre il ddl Catalfo è fermo in commissione Lavoro alla Camera, il ministro del Lavoro Andrea Orlando finora ha tentennato sperando in un accordo tra le parti sociali. La Germania, invece, è avanti anni luce: il Salario minimo è stato introdotto nel 2015 e oggi il Bundestag ha approvato l’aumento per gli impiegati a tempo pieno a 12 euro l’ora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Il governo Draghi tentenna, i sindacati lo attaccano, la maggioranza è spaccata: inlasulappare ancora un miraggio. Si parla dire gli stipendi nell’unico Paese sviluppato che dal 1990 ad oggi ha visto ilannuo medio diminuire. Eppure la discussionesempre allo stadio iniziale:il ddl Catalfo è fermo in commissione Lavoro alla Camera, il ministro del Lavoro Andrea Orlando finora ha tentennato sperando in un accordo tra le parti sociali. La, invece, è avanti anni luce: ilè stato introdotto nel 2015 e oggi il Bundestag ha approvato l’aumento per gli impiegati a tempo pieno a 12...

Advertising

CarloCalenda : La questione dei salari si deve affrontare con una manovra articolata: 1) salario minimo legale; 2) restrizione dei… - marattin : La relazione non può essere 1:1 perché la produttività si associa al costo del lavoro, non al salario (sono due cos… - fattoquotidiano : ? Come va nel resto d'Europa: - In Germania il governo si è impegnato ad alzare il salario minimo da 10 a 12 euro… - ERivetta : RT @PaoloBorg: Gli spagnoli hanno quasi azzerato i precari puntando sul contratto indeterminato unico a tutela crescente Hanno salario mini… - BerlinoCP : Germania, Parlamento approva aumento del salario minimo a 12€ -