Russia | Ue adotta formalmente sesta serie sanzioni

(Di venerdì 3 giugno 2022) Gli atti normativi in materia saranno presto pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Come annunciato, la Ue ha deciso di vietare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di petrolio greggio e ...

... compresa la propaganda, con l'obiettivo di destabilizzare i paesi vicini alla, la Ue e i suoi Stati membri'. In linea con la Carta dei diritti fondamentali, queste misure non impediranno ai ...Come annunciato, la Ue ha deciso di vietare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di petrolio greggio e determinati prodotti petroliferi dallanella Ue. L'eliminazione graduale del ...Vietati l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di petrolio greggio e di alcuni prodotti petroliferi dalla Russia all'Ue. L'alto ...(Teleborsa) - Gli ambasciatori dei 27 Paesi membri dell'Unione Europea hanno adottato il sesto pacchetto di sanzioni anti-russe, che include l'embargo graduale al petrolio in arrivo via mare ...