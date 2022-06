Russia, sanzioni UE per 65 personalità e 18 entità. Cremlino: avanti fino a nostri obiettivi (Di venerdì 3 giugno 2022) Von der Leyen: Europa sosterrà Kiev per tutto il tempo necessario. Nel nuovo pacchetto misure restrittive anche per la compagna di Putin. Cremlino: 'Alcuni risultati già arrivati' Leggi su tg.la7 (Di venerdì 3 giugno 2022) Von der Leyen: Europa sosterrà Kiev per tutto il tempo necessario. Nel nuovo pacchetto misure restrittive anche per la compagna di Putin.: 'Alcuni risultati già arrivati'

Advertising

_Nico_Piro_ : Le armi europee non fanno la differenza ma fa la differenza l’assenza dell’UE come mediatore. Siamo nelle mani del… - ilfoglio_it : La #Germania predicava austerità e sacrifici, ora temporeggia sulle sanzioni energetiche per paura delle ricadute e… - NicolaPorro : Così #Orban ha costretto l'#Europa ad accettare le sue condizioni sulle #sanzioni alla Russia?? - Gio_Scorza : RT @Gianl1974: ????La Cina ha respinto la richiesta di assistenza finanziaria del Cremlino Il motivo sono le sanzioni occidentali. Comprendia… - peaceonly_ : Politicanti di UE e USA che lamentano inflazione e rincaro prezzi a causa delle sanzioni alla Russia e poi si metto… -