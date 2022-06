Russia | Orban e Ppe Zanni spiega la roadmap leghista

Leggi su formiche

(Di venerdì 3 giugno 2022) Marcoè il leader della Lega in Ue e a Bruxelles presiede il gruppo Identità e democrazia dove trova casa buona parte della famiglia sovranista europea, compreso il Rassemblement National di Marine Le Pen. Sulla guerra di Vladimir Putin in Ucraina la Lega “non ha ambiguità”, dice a Formiche.net, difendendo il tentativo di mediazione del segretario Matteo Salvini. Il dialogo è la stella polare anche per i rapporti con il Partito popolare europeo riunitosi a Rotterdam, “rimaniamo in contatto”., lo dice anche l’Ue: il viaggio di Salvini a Mosca sarebbe un assist a Putin. Io non ci leggo un assist. Anzi, mi sembra che l’approccio sia lo stesso di tante istituzioni e Paesi europei: condannare l’aggressione ma tenere un canale aperto per parlare con il governo russo. E serve a qualcosa? Serve a cercare una strada che porti alla pace o almeno al ...