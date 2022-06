Russia, nuovo “colpo” ai vertici militari: Putin scarica il generale Dvornikov dalla guida delle truppe (Di venerdì 3 giugno 2022) In Russia nuovo “colpo” ai vertici militari: infatti secondo quanto riporta il Conflict Intelligence Team, citato dal Kyiv Independent, Mosca avrebbe deciso di rimuovere il generale Alexander Dvornikov dalla guida delle forze sul campo in Ucraina, per sostituirlo con il generale Gennady Zhidko, ex comandante del distretto militare orientale e vice ministro della Difesa russo. Russia, chi è il generale Dvornikov Di Dvornikov, noto per il pugno duro nelle spedizioni in Siria e Cecenia, non si avevano più notizie da un paio di settimane. Eppure proprio a lui il Cremlino si era rivolto all’inizio di aprile per dare una svolta a una ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 giugno 2022) In” ai: infatti secondo quanto riporta il Conflict Intelligence Team, citato dal Kyiv Independent, Mosca avrebbe deciso di rimuovere ilAlexanderforze sul campo in Ucraina, per sostituirlo con ilGennady Zhidko, ex comandante del distretto militare orientale e vice ministro della Difesa russo., chi è ilDi, noto per il pugno duro nelle spedizioni in Siria e Cecenia, non si avevano più notizie da un paio di settimane. Eppure proprio a lui il Cremlino si era rivolto all’inizio di aprile per dare una svolta a una ...

