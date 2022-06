Rosalinda Cannavò volata in Spagna: ecco il motivo (Di venerdì 3 giugno 2022) La fidanzata di Andrea Zenga si è fiondata a Barcellona: Rosalinda Cannavò presente a un addio al nubilato Tornano a separarsi, o meglio a staccarsi, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. I due ex gieffini sono infatti al fianco di alcuni loro amici in queste ore, specialmente Rosalinda ha preso un aereo in direzione Spagna per presenziare all’addio al nubilato di un’amica. E tra paella e Sagrada Familia ha già ripetutamente aggiornato i fan su quanto sta accadendo a Barcellona, dove avvolta da una bolla di divertimento e spensieratezza prosegue questo avvicinamento alle nozze. “Game over per Chiara” – ha scritto nelle scorse ore in una storia Instagram la Cannavò riferendosi all’amica Chiara Vagnarelli prossima alle nozze – . LEGGI ANCHE: ZENGAVÒ, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 3 giugno 2022) La fidanzata di Andrea Zenga si è fiondata a Barcellona:presente a un addio al nubilato Tornano a separarsi, o meglio a staccarsi,e Andrea Zenga. I due ex gieffini sono infatti al fianco di alcuni loro amici in queste ore, specialmenteha preso un aereo in direzioneper presenziare all’addio al nubilato di un’amica. E tra paella e Sagrada Familia ha già ripetutamente aggiornato i fan su quanto sta accadendo a Barcellona, dove avvolta da una bolla di divertimento e spensieratezza prosegue questo avvicinamento alle nozze. “Game over per Chiara” – ha scritto nelle scorse ore in una storia Instagram lariferendosi all’amica Chiara Vagnarelli prossima alle nozze – . LEGGI ANCHE: ZENGAVÒ, ...

