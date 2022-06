Romina Carrisi, la festa di compleanno a Roma: papà Al Bano sale sul palco e commuove tutti (Di venerdì 3 giugno 2022) Una scoppiettante festa di compleanno quella di Romina Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power, che mercoledì sera ha celebrato i suoi 35 anni insieme alla famiglia (quasi) al completo e agli amici più cari. Location del party, il Mr. Barry di Roma. Il locale, nel cuore di Trastevere, si è dimostrato la scelta ideale per chi ha la musica nel sangue: grazie al palco, papà Al Bano ha potuto esibirsi e dedicare alla sua bambina una canzone ballando cuore a cuore, prima di far scatenare gli invitati intonando i suoi successi più celebri (immancabile “Felicità”). A spegnere le candeline su una torta con una frase bizzarra, insieme a Romina Carrisi c’erano – oltre ai genitori – la ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 3 giugno 2022) Una scoppiettantediquella di, la figlia di AlPower, che mercoledì sera ha celebrato i suoi 35 anni insieme alla famiglia (quasi) al completo e agli amici più cari. Location del party, il Mr. Barry di. Il locale, nel cuore di Trastevere, si è dimostrato la scelta ideale per chi ha la musica nel sangue: grazie alAlha potuto esibirsi e dedicare alla sua bambina una canzone ballando cuore a cuore, prima di far scatenare gli invitati intonando i suoi successi più celebri (immancabile “Felicità”). A spegnere le candeline su una torta con una frase bizzarra, insieme ac’erano – oltre ai genitori – la ...

