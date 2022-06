Roma, trovata la ‘soluzione’ per pulire il centro: spostati 200 operai dalle periferie. Sarà caos nei quartieri (Di venerdì 3 giugno 2022) Rifiuti, dalla padella alla brace. Pare che il Campidoglio ultimamente non ne faccia una giusta. Dall’inceneritore, che potrebbe essere un’ottima idea, se solo si individuasse l’area idonea e non una non adatta perché troppo piccola, come afferma Ama, adesso si passa alla pulizia delle strade. Per effettuare quella della vie del centro, si è pensato bene di chiamare a raccolta il personale che opera in periferia. operai spostati dalle periferie al centro 200 operai che a rotazione, per 15 giorni, dovranno dare man forte ai colleghi per ripulire il centro storico di Roma, biglietto da visita per il mondo. Con buona pace di chi vive nel resto della città. E paga la Tari come gli altri. A protestare – per il momento, ma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 giugno 2022) Rifiuti, dalla padella alla brace. Pare che il Campidoglio ultimamente non ne faccia una giusta. Dall’inceneritore, che potrebbe essere un’ottima idea, se solo si individuasse l’area idonea e non una non adatta perché troppo piccola, come afferma Ama, adesso si passa alla pulizia delle strade. Per effettuare quella della vie del, si è pensato bene di chiamare a raccolta il personale che opera in periferia.al200che a rotazione, per 15 giorni, dovranno dare man forte ai colleghi per riilstorico di, biglietto da visita per il mondo. Con buona pace di chi vive nel resto della città. E paga la Tari come gli altri. A protestare – per il momento, ma ...

