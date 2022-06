Roma, treno Frecciarossa esce dai binari in galleria Serenissima: sviata ultima carrozza, 219 a bordo. Alta velocità, stop in entrambe le direzioni (Di venerdì 3 giugno 2022) Un treno Frecciarossa è uscito dai binari sull'Alta velocità questo pomeriggio poco prima delle 14.25. Il carrello locomotore di coda del Frecciarossa "Roma-Napoli"... Leggi su ilmattino (Di venerdì 3 giugno 2022) Unè uscito daisull'questo pomeriggio poco prima delle 14.25. Il carrello locomotore di coda del-Napoli"...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il treno dell'Alta Velocità, della linea Torino-Napoli, è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi dell… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, prosegue l’intervento dei #vigilidelfuoco nella galleria Serenissima per lo svio senza ribaltamento della… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, #vigilidelfuoco anche con squadre #usar stanno intervenendo dalle 14:30 nella galleria Serenissima per un… - Daviderel4 : RT @romatoday: La Roma Lido si ferma e il rientro dal mare è un disastro, passeggeri ammassati in treno e sulle banchine - stepag1971 : RT @vigilidelfuoco: ?? #Roma, prosegue l’intervento dei #vigilidelfuoco nella galleria Serenissima per lo svio senza ribaltamento della motr… -