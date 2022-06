Roma stretta nell’emergenza rifiuti: RIDA si ferma 10 giorni, ma resta il caos impianti. E spunta la “grana” sul termovalorizzatore a Santa Palomba… (Di venerdì 3 giugno 2022) Emergenza rifiuti e Roma, un binomio inscindibile ormai da anni. Nonostante l’avvicendamento in Campidoglio tra la Raggi e Gualtieri ad oggi la situazione è rimasta pressoché identica con i sacchetti della spazzatura a fare da cornice in molte strade della Capitale (con in più l’aggiunta della questione cinghiali). Adesso però ad aggravare una situazione già tornata ai livelli di allerta c’è lo stop di 10 giorni all’impianto TMB di Aprilia che accoglie parte della spazzatura di Roma Capitale. RIDA ambiente si ferma per manutenzione Partiamo proprio da qui. L’impianto RIDA chiuderà temporaneamente per manutenzione ai nuovi ingressi tra cinque giorni e lo stop durerà fino al successivo 18 giugno. Un totale di 10 giorni in cui l’impianto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 giugno 2022) Emergenza, un binomio inscindibile ormai da anni. Nonostante l’avvicendamento in Campidoglio tra la Raggi e Gualtieri ad oggi la situazione è rimasta pressoché identica con i sacchetti della spazzatura a fare da cornice in molte strade della Capitale (con in più l’aggiunta della questione cinghiali). Adesso però ad aggravare una situazione già tornata ai livelli di allerta c’è lo stop di 10all’impianto TMB di Aprilia che accoglie parte della spazzatura diCapitale.ambiente siper manutenzione Partiamo proprio da qui. L’impiantochiuderà temporaneamente per manutenzione ai nuovi ingressi tra cinquee lo stop durerà fino al successivo 18 giugno. Un totale di 10in cui l’impianto ...

