Roma, Mkhitaryan rifiuta il rinnovo del contratto: pronto a vestire la maglia dell'Inter (Di venerdì 3 giugno 2022) Mkhitaryan saluta Roma ed è pronto a trasferirsi a Milano, sponda Inter. Secondo quanto riportato dall'Ansa, infatti, il calciatore armeno ha comunicato al club che non accetterà il rinnovo con i ... Leggi su globalist (Di venerdì 3 giugno 2022)salutaed èa trasferirsi a Milano, sponda. Secondo quanto riportato dall'Ansa, infatti, il calciatore armeno ha comunicato al club che non accetterà ilcon i ...

Advertising

FBiasin : “#Mkhitaryan dice no alla proposta di rinnovo con la #Roma, andrà all’#Inter”. Ha il grosso difetto di costare 0 e… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ROMA, MKHITARYAN RIFIUTA IL RINNOVO #SkySport #SkyCalciomercato #Roma #Mkhitaryan - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | #Mkhitaryan ha comunicato l’intenzione di non accettare la proposta di rinnovo - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SKY – Roma, no al rinnovo di Mkhitaryan. Il giocatore ha scelto l’Inter… - saulniggezz : Dzeko e Kolarov erano due acquisti indecenti e tutti quelli che hanno seguito la Roma l’anno prima che arrivassero… -