Roma, incidente treno Alta Velocità in galleria Serenissima. Sviata ultima carrozza, 220 a bordo: nessun ferito (Di venerdì 3 giugno 2022) Il treno dell'Alta Velocità, della linea Torino-Napoli, è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi della galleria Serenissima, a Roma. Dalle prime informazioni sembrerebbe che i... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 3 giugno 2022) Ildell', della linea Torino-Napoli, è rimasto coinvolto in unnei pressi della, a. Dalle prime informazioni sembrerebbe che i...

Advertising

EmilioBerettaF1 : Ultim'ora 15.21 Roma, incidente in galleria per un treno ad alta velocità sulla Torino-Napoli - stenric56 : RT @FQLive: #ULTIMORA Incidente di un treno dell'Alta velocità in galleria vicino a Roma - sissiisissi2 : RT @FQLive: #ULTIMORA Incidente di un treno dell'Alta velocità in galleria vicino a Roma - mister_ricci : RT @FQLive: #ULTIMORA Incidente di un treno dell'Alta velocità in galleria vicino a Roma - mister_ricci : RT @SkyTG24: Incidente treno dell'Alta Velocità in una galleria a #Roma. DIRETTA -