Roma, Gualtieri: giardino intitolato ad Almirante? 'Sarebbe inopportuno' (Di venerdì 3 giugno 2022) Leggi anche > Caos Roma Lido, Carpano: 'Fallimento Patanè: ha fatto bene Leggo a mettere 4 all'assessore alla mobilità' Dopo dall'approvazione nei giorni scorsi di una mozione per intitolare un ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 giugno 2022) Leggi anche > CaosLido, Carpano: 'Fallimento Patanè: ha fatto bene Leggo a mettere 4 all'assessore alla mobilità' Dopo dall'approvazione nei giorni scorsi di una mozione per intitolare un ...

petergomezblog : Roma, l’emergenza rifiuti resta dopo la promessa di risolvere entro Natale. Da Gassmann a Claudia Gerini, ora i vip… - matteosalvinimi : “Roma, arriva il bonus per i nomadi: 10mila euro per trovarsi una casa e lasciare i campi”. No, non siamo su Scherz… - fattoquotidiano : Ancora guai per Paolo Aielli, il city manager del Comune di Roma e prima nomina di Roberto Gualtieri appena eletto… - OvileItalia : RT @GarauSilvana: Io non c'ero e se c'ero dormivo ?? Il sindaco del 'non sapevo' e la colpa e' degli altri. Ma come avete fatto romani a dar… - mammasi68 : @DiegoFusaro I più fortunati sono i cittadini di Roma... oltre al fantastico #speranza hanno il magnifico #gualtieri -