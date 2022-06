Roma Grand Prix di taekwondo, Dell’Aquila eliminato agli ottavi (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma – Esordio amaro per Vito Dell’Aquila al Grand Prix di taekwondo in scena a Roma: l’atleta pugliese, oro olimpico a Tokyo 2020 nella categoria -58 kg, è stato eliminato subito agli ottavi di finale dal turco Gorkem Polat. Dopo un primo round molto tirato e sempre in bilico, terminato 9-9, l’azzurro si porta in vantaggio conquistando la seconda ripresa per 6-5, ma crolla nel finale. Polat disputa un ultimo round impeccabile e frustra gli assalti di Vito, imponendosi 3-0. Giornata negativa per i colori italiani al Foro: oltre a Dell’Aquila sono stati eliminati anche Giada Al Halwani, Simone Crescenzi e Andrea Conti. (Ansa). (foto@Fita/FederazioneItalianataekwondo-Facebook) Clicca qui per leggere ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 giugno 2022)– Esordio amaro per Vitoaldiin scena a: l’atleta pugliese, oro olimpico a Tokyo 2020 nella categoria -58 kg, è statosubitodi finale dal turco Gorkem Polat. Dopo un primo round molto tirato e sempre in bilico, terminato 9-9, l’azzurro si porta in vantaggio conquistando la seconda ripresa per 6-5, ma crolla nel finale. Polat disputa un ultimo round impeccabile e frustra gli assalti di Vito, imponendosi 3-0. Giornata negativa per i colori italiani al Foro: oltre asono stati eliminati anche Giada Al Halwani, Simone Crescenzi e Andrea Conti. (Ansa). (foto@Fita/FederazioneItaliana-Facebook) Clicca qui per leggere ...

Advertising

taekwondofita : Taekwondo.. Semplicemente Passione! ?? Il @CorSport è media partner ufficiale della FITA per il Roma Grand Prix 2022… - intertristi1899 : @rmala2609 Prendere a zero un titolare della roma? Grand colpo via lui - QuiMesagne : Grand Prix Roma, Vito Dell'Aquila si ferma agli ottavi - - taekwondofita : Dal Gianicolo vi portiamo all'interno del #Taekwondo Village al Foro Italico di Roma! ?? Flying to ??… - Grand_Battery : RT @ValterRimini: Adesso si capisce perchè #Calenda, oltre allo stipendio, ha preferito la poltrona in Europa, dimettendosi da consigliere… -