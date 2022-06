Advertising

sportli26181512 : Roma, Gattuso vuole Sergio Oliveira. E oltre al Valencia c'è il Wolverhampton: Il futuro del centrocampista portogh… - siamo_la_Roma : ?? Difficile il riscatto di #SergioOliveira ?? Il portoghese finisce nel mirino del #Valencia di #Gattuso ?? Anche il… - siamo_la_Roma : ?? Difficile il riscatto di #SergioOliveira ?? Il portoghese finisce nel mirino del #Valencia di #Gattuso ?? La situaz… - MondoNapoli : Roma - Valencia: Mertens, Demme e Zielinski nel mirino di Gattuso - - toplega : RT @theboss_1908: Juve: Allegri 11 ?? Inter: Inzaghi 3 ?? Roma: Mou 25 ?? Lazio: Sarri 2 ?? Napoli: Spalletti 7 ?? Fiorentina: Gattuso 1 ?? Poi… -

Goal.com

Ecco quindi gli interessamenti di altri club per il trentenne di proprietà del Porto: il Valencia die il Wolverhampton sono alla finestra in attesa di capire la decisione dellasul ...Da gennaio in prestito alla, il giocatore è valutato dal Porto 15 milioni VALENCIA (SPAGNA) - L'annuncio di Rinocome nuovo allenatore del Valencia fino al 2024 è ormai questione di ore. In Spagna danno tutto per ... Corriere dello Sport - Gattuso chiama Romagnoli al Valencia Nicolò Zaniolo è sul mercato: questa la notizia riportata da Sky Sport. L'esterno giallorosso infatti, sempre secondo quanto dichiarato dalla nota ...ROMA - Il futuro di Sergio Oliveira è un punto interrogativo. Il centrocampista portoghese è stato prelevato dalla Roma a gennaio con il prestito con diritto di riscatto fissato a tredici milioni, ma ...