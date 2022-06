Roma | Festa della Repubblica all’insegna del caos trasporti | enormi disagi per cittadini e turisti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 3 giugno 2022) Certamente non è una novità sentir parlare deilegati ai. Numerose sono le lamentele delle persone che ogni giorno usufruiscono dei mezzi di trasporto per muoversi nella Capitale e si imbattono quotidianamente in guasti e servizi rallentati. È successo anche ieri 2 giugno in occasione. Alle varie deviazioni dei bus in occasioneparata si sono aggiunte chiusure di alcune fermate metro per guasti. Continuano ilegati ai: anche il 2 giugno. Sono ormai troppi iche vengono segnalati quotidianamente dai pendolari di. Rabbia, impazienza e frustrazione è quello che attende tutte ...