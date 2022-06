Roma, far west alle poste: assalto al portavalori armato di pistola (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma. Attimi di paura e concitazione questa mattina, venerdì 3 giugno, nei pressi di un ufficio postale della Capitale, dove un uomo ha tentato di effettuare una rapina a mano armata a scapito di un portavalori. Tentata rapina ad un portavalori in mattinata Il fatto è avvenuto intorno alle 8,30 a Via del Campo, proprio di fronte alle poste poiché il veicolo si era appena fermato per consegnare dei plichi con del denaro all’interno. Minacce a suon di beretta Qui il vigilante è stato rapidamente avvicinato da una bandito che, armato di pistola, lo ha minacciato nel tentativo di farsi consegnare la refurtiva. Tuttavia, però, un particolare era sfuggito al rapinatore: la presenza di altri uomini all’interno del furgone blindato. Leggi anche: Lo rapina e lo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 giugno 2022). Attimi di paura e concitazione questa mattina, venerdì 3 giugno, nei pressi di un ufficio postale della Capitale, dove un uomo ha tentato di effettuare una rapina a mano armata a scapito di un. Tentata rapina ad unin mattinata Il fatto è avvenuto intorno8,30 a Via del Campo, proprio di frontepoiché il veicolo si era appena fermato per consegnare dei plichi con del denaro all’interno. Minacce a suon di beretta Qui il vigilante è stato rapidamente avvicinato da una bandito che,di, lo ha minacciato nel tentativo di farsi consegnare la refurtiva. Tuttavia, però, un particolare era sfuggito al rapinatore: la presenza di altri uomini all’interno del furgone blindato. Leggi anche: Lo rapina e lo ...

