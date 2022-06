Roma, deraglia un treno dell'alta velocità: rete ferroviaria paralizzata (Di venerdì 3 giugno 2022) Incidente ferroviario nei pressi di Roma, precisamente vicino alla galleria Serenissima, coinvolto un treno dell'alta velocità che stava percorrendo la tratta Torino - Napoli. Dai binari sarebbe ... Leggi su globalist (Di venerdì 3 giugno 2022) Incidente ferroviario nei pressi di, precisamente vicino alla galleria Serenissima, coinvolto unche stava percorrendo la tratta Torino - Napoli. Dai binari sarebbe ...

