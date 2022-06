Roland Garros: Zverev si fa male e Nadal conquista la sua 14esima finale (Di venerdì 3 giugno 2022) Finisce nel peggiore dei modi, con il bruttissimo infortunio di Sascha Zverev, la prima semifinale del Roland Garros che porterà Rafa Nadal a giocare la quattordicesima finale della sua carriera a Parigi. In finale attende adesso il vincitore del match tra Ruud e Cilic. Roland Garros: Nadal vince ma non festeggia Il primo set della partita è più o meno il tipo di partita che molti si attendevano da una semifinale del Roland Garros tra questo Nadal e questo Zverev: 93 minuti di battaglia terminata dopo un estenuante tie-break quasi perso e poi ribaltato dal campione maiorchino. Eppure Rafa non era partito benissimo nella frazione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 giugno 2022) Finisce nel peggiore dei modi, con il bruttissimo infortunio di Sascha, la prima semidelche porterà Rafaa giocare la quattordicesimadella sua carriera a Parigi. Inattende adesso il vincitore del match tra Ruud e Cilic.vince ma non festeggia Il primo set della partita è più o meno il tipo di partita che molti si attendevano da una semideltra questoe questo: 93 minuti di battaglia terminata dopo un estenuante tie-break quasi perso e poi ribaltato dal campione maiorchino. Eppure Rafa non era partito benissimo nella frazione ...

