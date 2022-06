Roland Garros, il drammatico infortunio di Zverev: a terra in lacrime. Nadal in finale, cala il gelo | Video (Di venerdì 3 giugno 2022) È finita con un infortunio alla caviglia e tante lacrime per Alexander Zverev, che ha dovuto abbandonare la semifinale contro Nadal al Roland Garros in stampelle. Nel cuore di una partita combattutissima, con il primo set vinto dal campione spagnolo al tie break e il secondo ugualmente tirato, il forfait del tedesco manda Rafa Nadal alla finale di domenica. Il tedesco ha messo male il piede ed è crollato a terra, in lacrime, sul 6 pari nel secondo parziale, dopo il primo set vinto da Nadal per 7-6 (10-8). Al termine di una splendida e incertissima partita, trascorse poco più di tre ore, i due giocatori non avevano concluso nemmeno due set. Dopo il medical time-out di rito, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) È finita con unalla caviglia e tanteper Alexander, che ha dovuto abbandonare la semicontroalin stampelle. Nel cuore di una partita combattutissima, con il primo set vinto dal campione spagnolo al tie break e il secondo ugualmente tirato, il forfait del tedesco manda Rafaalladi domenica. Il tedesco ha messo male il piede ed è crollato a, in, sul 6 pari nel secondo parziale, dopo il primo set vinto daper 7-6 (10-8). Al termine di una splendida e incertissima partita, trascorse poco più di tre ore, i due giocatori non avevano concluso nemmeno due set. Dopo il medical time-out di rito, ...

