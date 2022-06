Roland Garros 2022, Ruud batte Cilic: semifinale con invasione (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – Casper Ruud in finale al Roland Garros 2022 contro Rafa Nadal. Nella seconda semifinale dello Slam parigino allungata anche dall’interruzione per l’irruzione di una attivista contro il cambiamento climatico, Ruud entra nella storia tennistica del suo paese, diventando il primo norvegese ad approdare alla finale di un torneo del Grande Slam dopo avere sconfitto in quattro set Marin Cilic. Il numero 8 del ranking Atp batte il croato per 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 e scenderà in campo per provare a fermare lo spagnolo Rafa Nadal, che punta al record di 14 vittorie al torneo parigino. A provocare lo stop del match una ragazza che è riuscita a legarsi alla rete, prima di essere portata via dagli addetti: la giovane indossava una maglietta con la ... Leggi su funweek (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – Casperin finale alcontro Rafa Nadal. Nella secondadello Slam parigino allungata anche dall’interruzione per l’irruzione di una attivista contro il cambiamento climatico,entra nella storia tennistica del suo paese, diventando il primo norvegese ad approdare alla finale di un torneo del Grande Slam dopo avere sconfitto in quattro set Marin. Il numero 8 del ranking Atpil croato per 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 e scenderà in campo per provare a fermare lo spagnolo Rafa Nadal, che punta al record di 14 vittorie al torneo parigino. A provocare lo stop del match una ragazza che è riuscita a legarsi alla rete, prima di essere portata via dagli addetti: la giovane indossava una maglietta con la ...

Advertising

fanpage : 'Puoi perdere perché il tuo avversario ha giocato meglio, ma non puoi perdere perché non hai dato il massimo' Ha vi… - Eurosport_IT : Rafa Nadal compie oggi 36 anni: è il più forte tennista di sempre? ???????? ?? 2x Australian Open?????? ?? 13x Roland Gar… - ItaliaTeam_it : Un torneo magnifico che termina in semifinale. Che Roland Garros per Martina Trevisan! ???? #ItaliaTeam |… - sportface2016 : #Pennetta/#Schiavone-#Sabatini/#Dulko in tv: come e quando seguire la finale del #RolandGarrosLegens - paperone84 : RT @MartinaTrevisa3: Roland Garros sei stato magico ? Sono state due settimane piene di sorrisi e di una grandissima energia. Ho provato em… -