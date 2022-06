Roland Garros 2022, Nadal sul ritiro di Zverev: “Difficile vederlo piangere così” (Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo il ritiro per infortunio di Alexander Zverev, il suo avversario del match, Rafael Nadal, ha parlato dell’avversario. Ecco le sue parole: “È molto Difficile e triste per lui. Stava giocando un torneo fantastico. So quanto stia lottando per vincere un Grande Slam, ma finora ha avuto sfortuna. Sono sicuro che non ne vincerà solo uno. Io gli auguro tutto il meglio e una pronta guarigione. È uno dei più grandi rivali nel circuito quando gioca a questo livello. È Difficile dire qualcosa in questa situazione. Per me è un sogno tornare alla finale del Roland Garros , ma allo stesso tempo non in questo modo. Sono stato con lui prima che tornasse in campo ed è davvero Difficile vederlo piangere”. IL VIDEO ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo ilper infortunio di Alexander, il suo avversario del match, Rafael, ha parlato dell’avversario. Ecco le sue parole: “È moltoe triste per lui. Stava giocando un torneo fantastico. So quanto stia lottando per vincere un Grande Slam, ma finora ha avuto sfortuna. Sono sicuro che non ne vincerà solo uno. Io gli auguro tutto il meglio e una pronta guarigione. È uno dei più grandi rivali nel circuito quando gioca a questo livello. Èdire qualcosa in questa situazione. Per me è un sogno tornare alla finale del, ma allo stesso tempo non in questo modo. Sono stato con lui prima che tornasse in campo ed è davvero”. IL VIDEO ...

