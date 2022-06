Roland Garros 2022, Nadal: “Sarei disposto a rinunciare alla vittoria pur di avere un piede nuovo” (Di venerdì 3 giugno 2022) Il primo finalista del Roland Garros 2022, Rafa Nadal, è intervenuto in conferenza stampa al termine della semifinale contro Zverev. I due hanno dato vita a tre ore di gioco molto intense prima dell’infortunio alla caviglia per il tedesco, costretto al ritiro. “Era da tempo che non giocavo in condizioni così lente. C’era un’umidità incredibile ed era difficile imprimere gli effetti abituali perciò il mio stile di gioco doveva essere diverso. Io non ho potuto fare male con i miei colpi quanto desideravo e lui ha iniziato giocando ad altissimo livello. Ho dovuto fare i salti mortali per gran parte del match – ha detto lo spagnolo – Bisogna dirlo con grande chiarezza, la preparazione al torneo non è stata ideale. Non mi sono allenato per quasi tre mesi, provando a restare in forma come potevo. Oggi è ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Il primo finalista del, Rafa, è intervenuto in conferenza stampa al termine della semifinale contro Zverev. I due hanno dato vita a tre ore di gioco molto intense prima dell’infortuniocaviglia per il tedesco, costretto al ritiro. “Era da tempo che non giocavo in condizioni così lente. C’era un’umidità incredibile ed era difficile imprimere gli effetti abituali perciò il mio stile di gioco doveva essere diverso. Io non ho potuto fare male con i miei colpi quanto desideravo e lui ha iniziato giocando ad altissimo livello. Ho dovuto fare i salti mortali per gran parte del match – ha detto lo spagnolo – Bisogna dirlo con grande chiarezza, la preparazione al torneo non è stata ideale. Non mi sono allenato per quasi tre mesi, provando a restare in forma come potevo. Oggi è ...

