Roland Garros 2022: Nadal in finale senza sorridere, sfortunato Zverev. Ruud sogna a occhi aperti (Di venerdì 3 giugno 2022) Non ha deluso le aspettative questa dodicesima giornata del Roland Garros 2022, in cui sono andate in scena le semifinali maschili. A staccare il pass per l'atto conclusivo sono stati Rafa Nadal e Casper Ruud, ma nessuno dei due ha affatto passeggiato. Andiamo a ripercorrere insieme cos'è accaduto in un giorno in cui è successo di tutto. Approda in finale ma non sorride Rafa Nadal, che avrebbe voluto battere il suo avversario sul campo. Sascha Zverev è stato invece vittima di una sfortunata caduta e non ha potuto proseguire il match. Un vero peccato visto che i due, in oltre oltre ore di gioco, non avevano neppure completato due set. Purtroppo la caviglia del tedesco si è girata e nello Chatrier sono rimbombate le sue urla di dolore. Un dolore sia ...

