Roland Garros 2022: è Casper Ruud lo sfidante di Rafael Nadal in finale. Battuto Marin Cilic che cede alla distanza (Di venerdì 3 giugno 2022) Non sarà solo una finale inedita, ma anche un confronto mai visto a livello ATP. Lo sfidante di Rafael Nadal sarà Casper Ruud: il norvegese ha sconfitto Marin Cilic per 3-6 6-4 6-2 6-2 in poco meno di 3 orer di gioco (2 e 55, per l'esattezza), ponendo fine ai sogni del croato, apparso con meno vigore fisico rispetto al suo avversario col passare dei minuti. Ruud è per la prima volta all'ultimo atto di un torneo dello Slam, e domenica cercherà di fare la storia: dovrà impedire al mancino di Manacor di vincere per la quattordicesima volta a Parigi. Il primo ad avere occasioni è Cilic, che però non trasforma due palle break nel terzo gioco. Lo fa invece nel settimo, trovando ottime soluzioni in risposta sul 3-3.

Neanche l'invasione di campo ferma Ruud: Cilic si illude, poi crolla A sfidare Rafael Nadal domenica, con il palio il titolo del Roland Garros, sarà il norvegese Casper Ruud, 23 anni e numero 8 del mondo, che nella seconda semifinale ha superato in quattro set (3 - 6 6 - 4 6 - 2 6 - 2 in 2 ore e 55 minuti) il croato Marin Cilic ... Roland Garros, Ruud batte Cilic: è finale contro Nadal PARIGI (Francia) - Casper Ruud vince il rimonta il suo match di semifinale al Roland Garros e domenica affronterà Rafa Nadal per quella che sarà la sua prima finale slam in carriera. Il norvegese ha battuto Maric Cilic (testa di serie numero 20) con il punteggio di 3 - 6 , 6 - 4 6 - 2 6 - 2. Un immenso Rafa Nadal supera in 2 set (quasi) Alexander Zverev e vola per l'ennesima volta in finale di Roland Garros. L'appuntamento con la storia è fissato per domenica prossima quando il mancino di Manacor affronterà Casper Ruud. Tennis: Roland Garros. Ruud batte Cilic e vola in finale Il norvegese si impone 3-1 sul croato e adesso si giocherà il titolo contro Nadal PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Continua la cavalcata di Casper Ruud.