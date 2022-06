Roland Garros 2022, clamorosa invasione durante Ruud-Cilic: una tifosa si incatena alla rete (FOTO) (Di venerdì 3 giugno 2022) L’invasione di campo di una tifosa ha rallentato la sfida tra Casper Ruud e Marin Cilic, valevole come semifinale del Roland Garros 2022. L’appassionata di tennis in questione, nel cuore del terzo set tra il norvegese e il croato, ha compiuto un gesto difficile da comprendere, incatenandosi alla rete che caratterizza il Philippe-Chatrier, tentando di far passare un messaggio scritto sulla sua maglia (“Mancano 1028 giorni”). Dopo aver preso atto della situazione, le autorità sul posto sono immediatamente intervenute per liberare la ragazza, bloccatasi pericolosamente utilizzando un lucchetto con ogni probabilità. Dopo alcuni minuti di incredulità, il giudice di sedia ha invitato Ruud e ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) L’di campo di unaha rallentato la sfida tra Caspere Marin, valevole come semifinale del. L’appassionata di tennis in questione, nel cuore del terzo set tra il norvegese e il croato, ha compiuto un gesto difficile da comprendere,ndosiche caratterizza il Philippe-Chatrier, tentando di far passare un messaggio scritto sulla sua maglia (“Mancano 1028 giorni”). Dopo aver preso atto della situazione, le autorità sul posto sono immediatamente intervenute per liberare la ragazza, bloccatasi pericolosamente utilizzando un lucchetto con ogni probabilità. Dopo alcuni minuti di incredulità, il giudice di sedia ha invitatoe ...

