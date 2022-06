Roby Baggio indiavolato con la Fifa: “Vergogna, scandalo e follia”. Che succede all'Italia (Di venerdì 3 giugno 2022) Roberto Baggio non è mai stato banale in campo e non lo è neanche nelle dichiarazioni che negli anni dopo il ritiro hanno caratterizzato il suo personaggio. Durante l'inaugurazione della nuova tratta di ITA Arways, che collega l'aeroporto di Roma Fiumicino con quello di Buenos Aires, il Divin Codino ha bastonato gli esponenti della Fifa: “La Vergogna più grande è che l'Italia non sia andata di diritto in Qatar avendo vinto l'Europeo. È scandaloso, mi sembra una follia”. In effetti, se si pensa che la Uefa prevede l'accesso diretto alla Champions League della squadra trionfante in Europa League (e lo stesso meccanismo per la nuova Conference), non si capisce perché la nazione vincitrice di un trofeo così prestigioso come l'Europeo non tragga nessun vantaggio. “Si saranno ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) Robertonon è mai stato banale in campo e non lo è neanche nelle dichiarazioni che negli anni dopo il ritiro hanno caratterizzato il suo personaggio. Durante l'inaugurazione della nuova tratta di ITA Arways, che collega l'aeroporto di Roma Fiumicino con quello di Buenos Aires, il Divin Codino ha bastonato gli esponenti della: “Lapiù grande è che l'non sia andata di diritto in Qatar avendo vinto l'Europeo. Èso, mi sembra una”. In effetti, se si pensa che la Uefa prevede l'accesso diretto alla Champions League della squadra trionfante in Europa League (e lo stesso meccanismo per la nuova Conference), non si capisce perché la nazione vincitrice di un trofeo così prestigioso come l'Europeo non tragga nessun vantaggio. “Si saranno ...

