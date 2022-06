Roberto Mancini e quella frase: “Mi manca lavorare ogni giorno”. Le voci su un futuro “incerto” per il ct dell’Italia (Di venerdì 3 giugno 2022) Il commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, si trova a dover ricostruire da capo una squadra. Dopo la mancata qualificazione al Mondiale, è arrivata anche la sconfitta di Wembley contro l’Argentina. La vittoria all’Europeo di un anno fa sembra già un lontano ricordo. E ora il Messaggero svela una frase che Mancini si sarebbe lasciato sfuggire: “Mi manca lavorare ogni giorno“. Che tradotto, può significare voglia di tornare ad allenare un club. Il tecnico di Jesi, però, ha un contratto che lo lega alla Nazionale fino al 2026, anno in cui si svolgerà la 23esima edizione dei mondiali negli Stati Uniti, in Messico e Canada. Difficile che Mancini decida di mollare il progetto in corsa, specialmente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Il commissario tecnico, si trova a dover ricostruire da capo una squadra. Dopo lata qualificazione al Mondiale, è arrivata anche la sconfitta di Wembley contro l’Argentina. La vittoria all’Europeo di un anno fa sembra già un lontano ricordo. E ora il Messaggero svela unachesi sarebbe lasciato sfuggire: “Mi“. Che tradotto, può significare voglia di tornare ad allenare un club. Il tecnico di Jesi, però, ha un contratto che lo lega alla Nazionale fino al 2026, anno in cui si svolgerà la 23esima edizione dei mondiali negli Stati Uniti, in Messico e Canada. Difficile chedecida di mollare il progetto in corsa, specialmente ...

