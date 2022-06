Rivoluzione PSG, Leonardo lascia il club: già deciso il sostituto (Di venerdì 3 giugno 2022) Cambiamenti in vista del Paris-Saint Germain, che si appresta a preparare la prossima stagione. Il club francese è riuscito a conquistare il campionato dopo un anno di stop, ma ha ottenuto l’ennesima delusione in campo internazionale: infatti, la formazione parigina è stata eliminata agli ottavi di finale dal Real Madrid vincitore della Champions League. La Rivoluzione del PSG riguarda soprattutto l’organigramma societario, con il tecnico Mauricio Pochettino che lascerà Parigi in estate insieme al direttore sportivo Leonardo. Le Parisien, quotidiano francese molto vicino al club di Al-Khelaifi, riporta che l’ex calciatore del Milan è stato sostituito da Luis Campos. PSG Leonardo Campos Quest’ultimo sarà il nuovo uomo mercato dei campioni di Francia, occupandosi particolarmente dei giovani ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 3 giugno 2022) Cambiamenti in vista del Paris-Saint Germain, che si appresta a preparare la prossima stagione. Ilfrancese è riuscito a conquistare il campionato dopo un anno di stop, ma ha ottenuto l’ennesima delusione in campo internazionale: infatti, la formazione parigina è stata eliminata agli ottavi di finale dal Real Madrid vincitore della Champions League. Ladel PSG riguarda soprattutto l’organigramma societario, con il tecnico Mauricio Pochettino che lascerà Parigi in estate insieme al direttore sportivo. Le Parisien, quotidiano francese molto vicino aldi Al-Khelaifi, riporta che l’ex calciatore del Milan è stato sostituito da Luis Campos. PSGCampos Quest’ultimo sarà il nuovo uomo mercato dei campioni di Francia, occupandosi particolarmente dei giovani ...

